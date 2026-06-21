লোকসংগীতে সারা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে কিশোরগঞ্জের অনয়া

স্টাফ রিপোটার★
কিশোরগঞ্জের সংগীত শিক্ষক অশোক কুমার বিশ্বাস এর ছাত্রী
অনয়া সরকার (ইশা) প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা – ২০২৬ এ জাতীয় পর্যায়ে লোকসংগীতে সারা বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে গাইটাল আব্দুল ওয়াহেদ জনতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্রী।
ইশার সংগীত শিক্ষাগুরু অশোক কুমার বিশ্বাস জানান, অনয়া সরকার (ইশা) এর আগে কিশোরগঞ্জ পৌরসভা, সদর উপজেলা, কিশোরগঞ্জ জেলা, পরে ঢাকা বিভাগে লোকসংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীতে প্রথম হয়। জাতীয় পর্যায়ে সারা বাংলাদেশের মধ্যে লোকসংগীতে প্রথম স্থান হওয়ায় কিশোরগঞ্জ জেলাবাসী গর্বিত। এছাড়া অনয়া সরকার ইশার পরিবার ও আত্নীয় স্বজন তার এই ফলাফলে আনন্দ জুয়ারে ভাসছে। এতে কিশোরগঞ্জ জেলার সংগীত জগতের শিক্ষার্থীরা ও অভিবাবকেরা উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সংগীত নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখছে।