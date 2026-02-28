নরসুন্দা দখলে এমপি মাজহারুলের কঠোর হুঁশিয়ারি

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি,
প্রাণপ্রবাহ নরসুন্দা নদী দখল করে নির্মাণাধীন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কিশোরগঞ্জ-১ (সদর-হোসেনপুর) আসনের নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. মাজহারুল ইসলাম। তিনি দুই দিনের আল্টিমেটাম দিয়ে বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থাপনা অপসারণ না হলে প্রশাসনের মাধ্যমে তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।
শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কিশোরগঞ্জ শহরের পুরাতন থানা এলাকায় নদীর জায়গা দখল করে স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগের পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান এমপি মাজহারুল ইসলাম।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কিশোরগঞ্জ শহরের একটি অংশে নরসুন্দা নদী দখল করে বাউন্ডারি নির্মাণ করছেন হুমায়ুন কবির ও মকবুল মিয়া নামে দুই ব্যক্তি। এ সংক্রান্ত একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠলে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. মাজহারুল ইসলাম।
মো. মাজহারুল ইসলাম এমপি দৈনিক তোলপাড়কে বলেন, নরসুন্দা শুধু একটি নদী নয়, এটি কিশোরগঞ্জবাসীর আবেগ, ইতিহাস ও অর্থনীতির অংশ। এই নদী দখল করে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণের সুযোগ নেই।
তিনি বলেন, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ও অস্তিত্ব রক্ষায় সব ধরনের অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হবে। পাশাপাশি দ্রুত খননের মাধ্যমে পানিপ্রবাহ সচল রাখার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইসরাইল মিঞা, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ সুমন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মারুফ মিয়াসহ স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরাও এসময় উপস্থিত ছিলেন।