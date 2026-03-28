শনিবার , ২৮ মার্চ ২০২৬ | ২৫শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার কিশোরগঞ্জ জেলা ইউনিটের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

প্রতিবেদক
tulpar
মার্চ ২৮, ২০২৬ ১২:৫৫ অপরাহ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক .
সাংবাদিকদের ঐক্যের প্রতীক জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা ২০২৫-২৭ বর্ষের কিশোরগঞ্জ জেলা ইউনিটের অভিষেক অনুষ্ঠান কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের আখড়াবাজার ব্রীজ সংলগ্ন বিজয় চত্ত্বরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (২৭ মার্চ) সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া এই সংগঠনের ৪৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্থার সাফল্যময় অগ্রযাত্রার নতুন অধ্যায় হিসেবে কিশোরগঞ্জে চিহ্নিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জের জেলায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ। এছাড়াও গণমাধ্যমকর্মী, পেশাজীবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট্য সাংবাদিক কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি শেখ মাসুদ ইকবাল, কিশোরগঞ্জ সাংবাদিক ইউনিয়ন এর সভাপতি শেখ আহম্মেদ ফরিদ, পৌর বিএনপি সভাপতি আশফাকুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম ভিপি সুমন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেলুয়ার হোসেন দিলু, তাদের বক্তব্যে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা সাংবাদিকতার উন্নয়নে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।
সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার কিশোরগঞ্জ জেলা ইউনিটের সভাপতি মো. দেলুয়ার হোসেন খান। তিনি বলেন, সংবাদপত্রের শক্তি আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা সেই শক্তিকে সংহত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা কিশোরগঞ্জ জেলা ইউনিটের উপদেষ্টা এবং অনুষ্ঠানের উদ্ভোধক শফিকুল আলম শিপলু উদ্বোধনী বক্তব্যে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্বশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সাংবাদিকদের মান উন্নয়েনের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষন ও সার্বিক দাবি সমূহের কথা তুলে ধরেন ।

অনুষ্ঠানের উদ্ভোদক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শফিকুল আলম শিপ্লু । তিনি তার বক্তব্যে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সর্বশেষ মনোজ্ঞ সাংসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাতিয়ে রাখেন চ্যানেল তোলপাড় এর সংগীত শিল্পীবৃন্দ।

জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার কিশোরগঞ্জ জেলা ইউনিটের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন
