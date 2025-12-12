শুক্রবার , ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ | ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অপরাধ ও দুর্নীতি
  2. অর্থনীতি
  3. আন্তর্জাতিক
  4. আরও
  5. ইসলাম
  6. করোনাভাইরাস
  7. খাদ্য
  8. খেলাধুলা
  9. জাতীয়
  10. বানিজ্য
  11. বিনোদন
  12. রাজনীতি
  13. লাইফস্টাইল
  14. শিক্ষা
  15. সর্বশেষ
  /  Uncategorized

কিশোরগঞ্জ-৩ সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের মনোনয়ন বাতিল দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

প্রতিবেদক
tulpar
ডিসেম্বর ১২, ২০২৫ ১২:১০ অপরাহ্ণ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি.
কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বেলা ১২টার দিকে জেলা শহরের এক হোটেলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি দলীয় হাইকমান্ডের কাছে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি দুই দফায় ২৭৩টি আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দিয়েছে। কিশোরগঞ্জ-৩ আসনে ড. ওসমান ফারুকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল, দীর্ঘদিনের ত্যাগী নেতাকে এবার গুরুত্ব দেওয়া হবে।
এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা আরও বলেন, ৮৭ বছর বয়সী ড. ওসমান ফারুক বয়সজনিত কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে এখন আর নির্বাচনি মাঠে প্রতিদ্ব›িদ্বতা করার উপযোগী নন। এতে আসনটি হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তাই তিনি সকল দিক বিবেচনা করে দলীয় হাইকমান্ডের কাছে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার জোর আহ্বান জানান তিনি।

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

কিশোরগঞ্জ-৩ সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের মনোনয়ন বাতিল দাবিতে সংবাদ সম্মেলন
সারাদেশ
কিশোরগঞ্জে বাপসা জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির প্রথম সাধারণ সভা
সারাদেশ
সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের উদ্যোগে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় করিমগঞ্জে দোয়া মাহফিল
Uncategorized
আবারও অভিযোগ উঠেছে কটিয়াদী ইউএনও অফিসের উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা এনামুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে
সারাদেশ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

কেটে গেছে তাপপ্রবাহ, বৃষ্টিপাতের আভাস

প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা

সপ্তাহে ৫ দিন পুরোদমে ক্লাস: দীপু মনি

কিশোরগঞ্জে মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানার জায়গা দখলের প্রতিবাদে মানববন্ধন

এসিল্যান্ডের হস্তক্ষেপে দাখিল পরীক্ষা দিলো অনুপস্থিত সাদিয়া

সংসদে শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপির তালিকা

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে: তারেক রহমান

সতর্কতা ছাড়া বাঁধ খুলে ভারত অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে- নাহিদ ইসলাম

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের উদ্যোগে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় করিমগঞ্জে দোয়া মাহফিল

কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির থেকে পদত্যাগ করলেন ভিপি সোহেল