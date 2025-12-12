কিশোরগঞ্জ-৩ সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের মনোনয়ন বাতিল দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি.
কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বেলা ১২টার দিকে জেলা শহরের এক হোটেলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি দলীয় হাইকমান্ডের কাছে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি দুই দফায় ২৭৩টি আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দিয়েছে। কিশোরগঞ্জ-৩ আসনে ড. ওসমান ফারুকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল, দীর্ঘদিনের ত্যাগী নেতাকে এবার গুরুত্ব দেওয়া হবে।
এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা আরও বলেন, ৮৭ বছর বয়সী ড. ওসমান ফারুক বয়সজনিত কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে এখন আর নির্বাচনি মাঠে প্রতিদ্ব›িদ্বতা করার উপযোগী নন। এতে আসনটি হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তাই তিনি সকল দিক বিবেচনা করে দলীয় হাইকমান্ডের কাছে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার জোর আহ্বান জানান তিনি।