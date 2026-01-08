বৃহস্পতিবার , ৮ জানুয়ারি ২০২৬ | ২৬শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  জাতীয়

হাসনাতের আসনে নির্বাচন করতে পারবেন না বিএনপির মঞ্জুরুল

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ১২:৩৮ অপরাহ্ণ

তোলপাড় ডেস্ক.
ঋণখেলাপি হওয়ায় কুমিল্লা-৪ আসনে নির্বাচন করতে পারবেন না বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে ঋণখেলাপির তালিকা স্থগিত করে হাইকোর্টের দেয়া আদেশ স্থগিত করে চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হকের আদালত এ আদেশ দেন। আদালতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার বিভূতি তরফদার।

এর আগে ঋণ খেলাপির তালিকায় কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নাম স্থগিত করেন হাইকোর্ট। বিচারপতি এ কে এম রবিউল হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। পরে এই আদেশ স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন করে প্রিমিয়ার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। কুমিল্লা-৪ আসনে এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী।

