বৃহস্পতিবার , ৮ জানুয়ারি ২০২৬ | ২৬শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  অপরাধ ও দুর্নীতি

পাকুন্দিয়ায় কোরআন পোড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার-১

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ১২:৩৪ অপরাহ্ণ

পাকুন্দিয়া প্রতিনিধি.
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলায় একটি মসজিদের ৩৫টি কোরআন শরীফ পোড়ানো ও অবমাননার অভিযোগে মো. পারভেজ মোশাররফ ওরফে তারেক (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (৭জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার আহুতিয়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার তারেক ওই এলাকার শুক্কুর আলীর ছেলে।এর আগে ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার (৭জানুয়ারি) রাত ৩টার দিকে উপজেলার পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়নের আহুতিয়া (বালিয়াপাড়া) গ্রামের একটি জামে মসজিদে। পাকুন্দিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মোবারক হোসেন জানান, বুধবার সকালে মসজিদ কমিটির লোকজনের মাধ্যমে কোরআন শরীফ পোড়ানো ও অবমাননার একটি সংবাদ পাই। খবর পেয়ে পাকুন্দিয়া থানা পুলিশের একটি দল আহুতিয়া গ্রামের বালিয়াপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তারের পর তারেককে থানায় নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে এক পর্যায়ে তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। পরে মসজিদ কমিটির সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম বাদল বাদি হয়ে তারেককে আসামি করে পাকুন্দিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মোবারক হোসেন বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া তারেক থানা হেফাজতে রয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে তাকে কিশোরগঞ্জের আদালতে পাঠানো হবে।

