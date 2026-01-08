কোনো বাপের বেটা পারবেনা আমারে থামাইতে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি.
দল থেকে বহিষ্কৃত বিএনপির সাবেক সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, পাঁচ বছর যদি চোখ রাঙাইয়া হাসিনার কাছ থেকে চলে আসতে পারি, আর কোনো বাপের বেটা নাই যে আমারে থামাইতে পারে।
মঙ্গলবার বিকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল, আশুগঞ্জ ও বিজয়নগর একাংশ)-এর সরাইল উপজেলার কুচনি বুড্ডা গ্রামে ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, আসনে প্রার্থী ভাড়া করতে হইল, এখন শুনতে হয় ধানই নাকি খেজুর গাছ। ক্ষমতায় গেলেই চান্দবাজি, ধান্দবাজি কইরা ২ মাসে ২শ কোটি টাকা কামাইয়া ফেলতে হবে, এটাতো ঠিক নয়। আরেকজনের ব্যবসা দখল, বালু উঠানো, মাটি ভরাট- এগুলো ঠিক না। এগুলো করলে মানুষ দূরে চলে যায়। মানুষ এমনিতে কিছু কয় না, মানুষ কখন কয় জানেন, ওই যে ৫ আগস্ট হাসিনা টের পাইছিল মানুষ যখন জাগে তখন কী অবস্থা হয়। আমি যতদিন বেঁচে আছি এই সত্য কথা বলতেই থাকব। যে-ই অন্যায় করবে তার বিরুদ্ধে বলব।