বুধবার , ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ | ২রা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  সর্বশেষ

কিশোরগঞ্জে আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জজ্ চুন্নু

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ ২:৩৫ অপরাহ্ণ

জেলা প্রতিনিধি.
কিশোরগঞ্জে-১ ( সদর-হোসেনপুর) আসনে আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন বিএনপি নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা ও ঢাকা বিভাগীয় সাবেক স্পেশাল জজ্ মো. রেজাউল করিম খান চুন্নু।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির দিনে আপিল আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে কিশোরগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী রেজাউল করিম খান চুন্নু প্রার্থিতা ফিরে পান।

শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে নির্বাচন কমিশনার উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ-১ আসনের স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) প্রার্থী রেজাউল করিম খান চুন্নু বলেন, তার মনোনয়নপত্রে সামান্য তথ্যগত ভুলের কারণে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়ন বাতিল করেছিল। আজকে আপিলে আমি প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছি। ওই আসন থেকে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।

