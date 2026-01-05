সোমবার , ৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ২২শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অপরাধ ও দুর্নীতি
  2. অর্থনীতি
  3. আন্তর্জাতিক
  4. আরও
  5. ইসলাম
  6. করোনাভাইরাস
  7. খাদ্য
  8. খেলাধুলা
  9. জাতীয়
  10. বানিজ্য
  11. বিনোদন
  12. রাজনীতি
  13. লাইফস্টাইল
  14. শিক্ষা
  15. সর্বশেষ
  /  খেলাধুলা

২০২৬ আসরের আইপিএলে খেলা হচ্ছে না মোস্তাফিজের

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ৫, ২০২৬ ৭:৪৫ পূর্বাহ্ণ

ক্রীড়া ডেস্ক
আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২০২৬ আসর শুরু হওয়ার আগেই বড় ধরনের দুঃসংবাদের কবলে পড়েছেন বাংলাদেশের তারকা পেসার মোস্তাফিজুর রহমান এবং তাঁর নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) আনুষ্ঠানিকভাবে কেকেআর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে তারা মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে ছেড়ে দেয় বা রিলিজ করে দেয়। শনিবার বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেছেন। এর ফলে রেকর্ড দামে দল পাওয়া সত্ত্বেও মাঠের লড়াইয়ে নামার আগেই এবারের আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন এই বাঁহাতি পেসার।

বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন যে, বর্তমান সামগ্রিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বোর্ড এই কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভূত নানা সংবেদনশীল ঘটনাবলি এবং দুই দেশের মধ্যকার পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে কেকেআর ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তাদের স্কোয়াড থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। যদিও এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কারণ সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি, তবে ক্রিকেট মহলে ধারণা করা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনই এই পদক্ষেপের প্রধান কারণ। এর ফলে কেকেআরের বোলিং পরিকল্পনায় বড় ধরনের রদবদল ঘটাতে হবে।

নিলামে চড়া মূল্যে দল পাওয়ার পর মোস্তাফিজকে নিয়ে কেকেআর সমর্থকদের মধ্যে যে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তের ফলে তা স্তিমিত হয়ে পড়ল। তবে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, কেকেআর যদি মোস্তাফিজের পরিবর্তে অন্য কোনো বিদেশি খেলোয়াড়কে দলে নিতে চায়, তবে বোর্ড সেই বদলি খেলোয়াড় নেওয়ার পূর্ণ অনুমতি প্রদান করবে। টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে এমন নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত মোস্তাফিজের ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারের পাশাপাশি আইপিএলের রোমাঞ্চেও কিছুটা প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন ক্রীড়া বিশ্লেষকরা। বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তের পর কেকেআর কর্তৃপক্ষ তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে কাকে দলে ভেড়ায়, এখন সেটিই দেখার বিষয়।

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

আচমিতা ইউনিয়ন পরিষদে মৃত্যু সনদ প্রদানে গোপনে টাকা নেওয়ার অভিযোগ
সারাদেশ
সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩০ হাজার
সারাদেশ
অভিনয়েও দর্শকদের মন জয় করলেন হৃদয় খান
সর্বশেষ
২০২৬ আসরের আইপিএলে খেলা হচ্ছে না মোস্তাফিজের
সর্বশেষ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

মানুষ বিদ্যুৎ পাবে, কিন্তু ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

গাইবান্ধা উপ-নির্বাচনে অনিয়ম: ১৩৪ জনের বিরুদ্ধে ইসির ব্যবস্থা

পতনের মুখে পাকিস্তানে ইমরান খানের সরকার?

যেসব খাবার লেবুর সঙ্গে খাওয়া ঠিক নয়

র‌্যাবের ডিজি হলেন এম খুরশীদ হোসেন

জনগণের সেবাই আওয়ামী লাগের একমাত্র লক্ষ্য

নাসিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে আইসিসি

৩ রানে উইন্ডিজকে হারাল ভারত

তফসিল ঘোষণা হলেই নির্বাচন কমিশন অভিমুখে গণমিছিল : ইসলামী আন্দোলন

কিশোরগঞ্জে ডাম্প ট্রাক ও অটোরিকশা মুখোমোখি সংঘর্ষে দাদা-নাতিসহ নিহত-৪