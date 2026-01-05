সোমবার , ৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ২২শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩০ হাজার

জানুয়ারি ৫, ২০২৬ ৭:৫১ পূর্বাহ্ণ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি :
রায়গঞ্জ ও তাড়াশ উপজেলা নিয়ে গঠিত সিরাজগঞ্জ-৩ সংসদীয় আসনে ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৪৪ হাজার ৮২৭ জন। যা গত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় প্রায় ৩০ হাজার বেশি।

নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, মোট ভোটারের মধ্যে ২ লাখ ২২ হাজার ৭৩৭ জন পুরুষ, ২ লাখ ২১ হাজার ৬৮৩ জন নারী এবং ৭ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন। ভোটার তালিকায় নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষ ভোটারের কাছাকাছি হওয়ায় এ আসনে লিঙ্গসমতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার ইতিবাচক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
এর আগে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ১৪ হাজার ৮৪৯ জন। সে হিসেবে গত দুই বছরে নতুন করে ২৯ হাজার ৫৭৮ জন ভোটার এই আসনের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করে অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মশিউর রহমান বলেন,
“নিয়মিত ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নতুন ভোটার যুক্ত হওয়ায় এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাঁরা সম্প্রতি ভোটার হয়েছেন, তাঁরা আগামী জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।”

নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির এই ধারা গণতন্ত্রের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে। একই সঙ্গে ভোটার বাড়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী কৌশল, জনসংযোগ ও প্রচারণায়ও পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, ভোটার তালিকা হালনাগাদে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং নির্বাচন কমিশনের কার্যকর উদ্যোগের ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। তারা আশা করছেন, বাড়তি ভোটার উপস্থিতি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য ভোট আয়োজনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

