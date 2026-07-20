সোমবার , ২০ জুলাই ২০২৬ | ৫ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
  1. অপরাধ ও দুর্নীতি
  2. অর্থনীতি
  3. আন্তর্জাতিক
  4. আরও
  5. ইসলাম
  6. করোনাভাইরাস
  7. খাদ্য
  8. খেলাধুলা
  9. জাতীয়
  10. বানিজ্য
  11. বিনোদন
  12. রাজনীতি
  13. লাইফস্টাইল
  14. শিক্ষা
  15. সর্বশেষ
  /  জাতীয়

সিরাজগঞ্জে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে একজন নিহত

প্রতিবেদক
tulpar
জুলাই ২০, ২০২৬ ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ★

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে গ্রামের মাঠে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে কথা-কাটাকাটির জেরে ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের কালিঞ্জা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. ইলিয়াস খান (২৬) ওই এলাকার আবদুস সাত্তার খানের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে একই গ্রামের রাসেল আহমেদের সঙ্গে ইলিয়াস খানের কথা-কাটাকাটি হয়। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার উদ্যোগও নেওয়া হয়। একপর্যায়ে বিরোধের জেরে রাসেল আহমেদ ও তাঁর ছেলে সিয়াম আহমেদ ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইলিয়াসকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ।

এতে গুরুতর আহত হন ইলিয়াস। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসানুজ্জামান আজ সোমবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। ভোর পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। এখনো কোনো মামলা হয়নি।’

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

সিরাজগঞ্জে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে একজন নিহত
সর্বশেষ
আর্জেন্টিনার হারের শোক সইতে না পেরে দুজনের মৃত্যু
জাতীয়
আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল ঘিরে ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি
সর্বশেষ
গ্রেফতারী পরোয়ানা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি
গ্রেফতারী পরোয়ানা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি
Uncategorized

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

পাকিস্তানে সরকারের অনাস্থা প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের ওপর , ইমরানের নিন্দা

প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা

ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কিশোরগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ভৈরবে দুই পক্ষে সংঘর্ষে ২৫ জন আহত, ৪০ বাড়িঘর ভাঙচুর

আয়ারল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টিতে হোয়াইটওয়াশ করল নিউজিল্যান্ড

দুর্নীতি-অর্থপাচার খুনের চেয়ে ভয়াবহ অপরাধ: হাইকোর্ট

হিরো আলম কী জিতে যাচ্ছেন?

টস জিতে নেপালকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো ভারত

জনগণের সেবাই আওয়ামী লাগের একমাত্র লক্ষ্য

স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতার বিরুদ্ধে রেলওয়ের কর্মকর্তাকে মারধরের অভিযোগ