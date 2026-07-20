সিরাজগঞ্জে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে একজন নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ★
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে গ্রামের মাঠে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে কথা-কাটাকাটির জেরে ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের কালিঞ্জা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. ইলিয়াস খান (২৬) ওই এলাকার আবদুস সাত্তার খানের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে একই গ্রামের রাসেল আহমেদের সঙ্গে ইলিয়াস খানের কথা-কাটাকাটি হয়। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার উদ্যোগও নেওয়া হয়। একপর্যায়ে বিরোধের জেরে রাসেল আহমেদ ও তাঁর ছেলে সিয়াম আহমেদ ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইলিয়াসকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ।
এতে গুরুতর আহত হন ইলিয়াস। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসানুজ্জামান আজ সোমবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। ভোর পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। এখনো কোনো মামলা হয়নি।’