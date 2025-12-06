শনিবার , ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ | ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের উদ্যোগে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় করিমগঞ্জে দোয়া মাহফিল

প্রতিবেদক
tulpar
ডিসেম্বর ৬, ২০২৫ ৩:৪৯ অপরাহ্ণ

করিমগঞ্জ প্রতিনিধি ★
বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও সুস্থতা কামনায় করিমগঞ্জে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় করিমগঞ্জ উপজেলার গুজাদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড.এম ওসমান ফারুক এর নির্দেশানায় উদ্যোগে গুজাদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোতাকাব্বির আজাদ সভাপতিত্বে এই দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
করিমগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল আলম রনু দরবারী, সাবেক উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সরকার-সহ গুজাদিয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

এ ছাড়াও দোয়া ও আলোচনা সভায় করিমগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মুনছুর আলম, ছাত্রদলের বাক্কার আশিক মোবারক মাসুমসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সহস্রাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গণতন্ত্রের আপোসহীন নেত্রী, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও পূর্ণ সুস্থতা কামনা করে নেতৃবৃন্দ বলেন, তিনি দেশের মানুষের অধিকার, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

আলোচনা সভা শেষে বেগম জিয়ার রোগ মুক্তি ও পূর্ণাঙ্গ সুস্থতার জন্য দোয়া ও মোনসজাত অনুষ্ঠিত হয়।

