শনিবার , ৩ জানুয়ারি ২০২৬ | ১৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অপরাধ ও দুর্নীতি
  2. অর্থনীতি
  3. আন্তর্জাতিক
  4. আরও
  5. ইসলাম
  6. করোনাভাইরাস
  7. খাদ্য
  8. খেলাধুলা
  9. জাতীয়
  10. বানিজ্য
  11. বিনোদন
  12. রাজনীতি
  13. লাইফস্টাইল
  14. শিক্ষা
  15. সর্বশেষ
  /  Uncategorized

সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র বাতিল হলো যে দলের

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ৩, ২০২৬ ১০:৪০ পূর্বাহ্ণ

রাজনীতি ডেস্ক.
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে অন্তত ৯৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে দলীয় প্রার্থী হিসেবে সর্বোচ্চ ৯ জন রয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের। জাতীয় পার্টি (জাপা) থেকে ৮ জন এবং বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী থেকে তিনজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, হলফনামায় তথ্যে গলদ, ঋণখেলাপি, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমর্থক ভোটারের তথ্যের অমিলসহ নানা অসংগতির কারণে এসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া অন্যান্য দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে নাগরিক ঐক্য, গণ অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ও খেলাফত মজলিসের দুজন করে প্রার্থী রয়েছেন। এ ছাড়া জাতীয় পার্টি (আনিসুল-রুহুল), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বাসদ (মার্ক্সবাদী), ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ কংগ্রেসের একজন করে প্রার্থীর মনোনয়নপত্রও বাতিল হয়েছে।

কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনে দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাহবুবুল আলম সালেহীর মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া বিএনপির অন্তত আটজন নেতার মনোনয়নপত্রও বাতিল করা হয়েছে।

দেশের সব আসনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রম আগামীকাল রোববার পর্যন্ত চলবে। মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া প্রার্থীরা ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল করতে পারবেন। আপিল নিষ্পত্তি ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র বাতিল হলো যে দলের
Uncategorized
মোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতা
সর্বশেষ
মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটকের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
সারাদেশ
ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীতে বিপর্যস্ত পঞ্চগড়
সারাদেশ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

কিশোরগঞ্জে বাপসা জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির প্রথম সাধারণ সভা

নান্দাইলের বাশঁহাটি বাজারে দোকান ভাংচুর,২লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

কিশোরগঞ্জে ভাগনের হাতে মামী খুন

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা জাতির জন্য সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা

কিশোরগঞ্জ শোলাকিয়া অগ্নিকান্ডের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে চেক হস্তান্তর

পাকুন্দিয়ায় কৃষকদের মাঝে কৃষিপন্য ও কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন বিতরণ

তাড়াইলে মাদ্রাসার ছাত্রীর আত্মহত্যা

কৃষি জমি বাঁচাতে হাওড়ে এখন থেকে তৈরি হবে উড়াল সড়ক-কিশোরগঞ্জে প্রধানমন্ত্রী

কিশোরগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল শেষে হরতাল ও অবরোধ এর আলটিমেটাম

দ্বিতীয় সপ্তাহে হল বেড়েছে ‘কিল হিম’র