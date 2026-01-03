সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র বাতিল হলো যে দলের

রাজনীতি ডেস্ক.
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে অন্তত ৯৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে দলীয় প্রার্থী হিসেবে সর্বোচ্চ ৯ জন রয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের। জাতীয় পার্টি (জাপা) থেকে ৮ জন এবং বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী থেকে তিনজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, হলফনামায় তথ্যে গলদ, ঋণখেলাপি, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমর্থক ভোটারের তথ্যের অমিলসহ নানা অসংগতির কারণে এসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।
মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া অন্যান্য দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে নাগরিক ঐক্য, গণ অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ও খেলাফত মজলিসের দুজন করে প্রার্থী রয়েছেন। এ ছাড়া জাতীয় পার্টি (আনিসুল-রুহুল), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বাসদ (মার্ক্সবাদী), ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ কংগ্রেসের একজন করে প্রার্থীর মনোনয়নপত্রও বাতিল হয়েছে।
কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনে দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাহবুবুল আলম সালেহীর মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া বিএনপির অন্তত আটজন নেতার মনোনয়নপত্রও বাতিল করা হয়েছে।
দেশের সব আসনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রম আগামীকাল রোববার পর্যন্ত চলবে। মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া প্রার্থীরা ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল করতে পারবেন। আপিল নিষ্পত্তি ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।