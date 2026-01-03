মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটকের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

তোলপাড় ডেস্ক.
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে আটকের দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে এ দাবি করেছেন।
শনিবার (০৩ জানুয়ারি) বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ‘বড় ধরনের সামরিক হামলা’ চালিয়েছে এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটক করে দেশটির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক বিবৃতিতে ট্রাম্প এসব দাবি করেন। তিনি লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র সফলভাবে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে একটি বড় পরিসরের অভিযান পরিচালনা করেছে এবং এর অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে।
পোস্টে তিনি বলেন, এই অভিযান যুক্তরাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে পরিচালিত হয়েছে। তিনি আরও জানান, ঘটনার বিস্তারিত পরে জানানো হবে এবং এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মার-আ-লাগোতে স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
তবে ট্রাম্পের এই দাবির পক্ষে এখনো যুক্তরাষ্ট্র সরকার, পেন্টাগন বা ভেনেজুয়েলার পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। ভেনেজুয়েলা সরকারও এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।