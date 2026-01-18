রবিবার , ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ | ৫ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  অপরাধ ও দুর্নীতি

বিয়েবাড়িতে হিজরা দলের তাণ্ডব: দৈনিক ঘোষণা পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের ওপর চেষ্টা

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ১৮, ২০২৬ ৭:৩৪ পূর্বাহ্ণ

আব্দুর রহমান: স্টাফ রিপোর্টার কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার জিনারী ইউনিয়নের পিপলাকান্দি গ্রামে একটি বিয়েবাড়িতে চাঁদা দাবিতে সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠেছে একদল হিজরার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় জাতীয় দৈনিক ঘোষণা পত্রিকার কিশোৈরগঞ্জ জেলা স্টাফ রিপোর্টার আব্দুর রহমানের ওপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পিপলাকান্দি গ্রামের হান্নান মিয়ার ছেলে পলাশ মিয়ার বিয়েবাড়িতে একদল হিজরা উপস্থিত হয়ে বিয়েবাড়িতে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়।
ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে জাতীয় দৈনিক ঘোষণা পত্রিকার কিশোরগঞ্জ জেলা স্টাফ রিপোর্টার আব্দুর রহমান ঘটনাস্থলে যান এবং পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। তবে এ সময় অভিযুক্তরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, ওই সময় হিজরা দলটি হাতে দেশীয় অস্ত্র দা, ঝাড়ু ও ইট নিয়ে সাংবাদিক আব্দুর রহমানের ওপর হামলার চেষ্টা চালায়। পাশাপাশি কয়েকজন উলঙ্গ হয়ে দা হাতে সন্ত্রাসী কায়দায় উপস্থিত লোকজন ও আশপাশের মানুষকে ভয়ভীতি দেখাতে থাকে। এতে পুরো বিয়েবাড়িতে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
এ ঘটনায় বিয়েবাড়ির নারী সদস্যদের ওপরও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। বিয়েবাড়ির পক্ষে অভিযোগ করা হয়, হিজরা দলটি পলাশ মিয়ার মাকে পেটে লাথি মারে, যা স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে।
স্থানীয়রা আরও জানান, অভিযুক্ত হিজরা দলের বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে চাঁদা দাবি, অশালীন আচরণ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বারবার অভিযোগের পরও কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় তারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে এলাকাবাসী দাবি করেন।
পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত বিয়েবাড়ির পক্ষ থেকে দুই হাজার টাকা প্রদান করলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগীরা দ্রুত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছেন।

