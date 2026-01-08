প্রশ্নফাঁস চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার, যে তথ্য দিল ডিবি

রংপুর প্রতিনিধি.
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার আগেরদিন প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রংপুরে একটি চক্রের দুই সদস্যকে আটক করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাদের কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোনসহ কয়েকটি আধুনিক ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুরে রংপুর নগরীর পুলিশ লাইন সংলগ্ন ক্যাপ্টেন ব্যাকোলজি মোড় এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে বিকেল ৩টার দিকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার সনাতন চক্রবর্তী তার কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
আটক ব্যক্তিরা হলেন- মিঠাপুকুর উপজেলার কাফ্রিখাল এলাকার শরিফুল ইসলামের ছেলে গোলাম কিবরিয়া এবং গোপাল চন্দ্রের ছেলে সুমন চন্দ্র।
উপপুলিশ কমিশনার সনাতন চক্রবর্তী বলেন, ‘একটি সংঘবদ্ধ চক্র আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির চেষ্টা করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই দুইজনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা ডিভাইস ও মোবাইল ফোনগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বিষয়টি স্বীকার করেছে যে তারা ডিজিটাল ডিভাইস সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে অবস্থান করছিল। এছাড়াও জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।’
ডিবির এই কর্মকর্তা জানান, আটক দুইজনের সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী একটি বড় সিন্ডিকেটের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাদের সঙ্গে নিয়ে পরবর্তী অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
এদিকে, আসন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দেশের ৬১ জেলায় একযোগে অনুষ্ঠিতব্য এই পরীক্ষা সামনে রেখে দালাল ও প্রতারকচক্রের প্রলোভনে পড়ে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন না করার জন্যও সতর্ক করেছে অধিদপ্তর।
একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষার সব কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় প্রশ্নফাঁসের কোনো সুযোগ নেই।