বৃহস্পতিবার , ৫ মার্চ ২০২৬ | ২২শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অপরাধ ও দুর্নীতি
  2. অর্থনীতি
  3. আন্তর্জাতিক
  4. আরও
  5. ইসলাম
  6. করোনাভাইরাস
  7. খাদ্য
  8. খেলাধুলা
  9. জাতীয়
  10. বানিজ্য
  11. বিনোদন
  12. রাজনীতি
  13. লাইফস্টাইল
  14. শিক্ষা
  15. সর্বশেষ
  /  অপরাধ ও দুর্নীতি

পাগলা মসজিদের নিলাম সেন্ড্রিকেটের হামলা আহত ২ সাংবাদিক।।গ্রেফতার -২

প্রতিবেদক
tulpar
মার্চ ৫, ২০২৬ ৬:২৩ অপরাহ্ণ

স্টাফ রিপোর্টার ★
কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী পাগলা মসজিদ–এ দানের সামগ্রী নিলাম নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে নিলাম সিন্ডিকেটের হামলায় দুই সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। ইতিমধ্যে দুই সেন্ড্রিকেটকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) আসরের নামাজের পর মসজিদের নিলাম ঘরের সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে আহত হন চ্যানেল টুয়েন্টিফোর এর কিশোরগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি খায়রুল আলম ফয়সাল (৩৭) এবং গ্লোবাল টেলিভিশন–এর জেলা প্রতিনিধি ফয়জুল ইসলাম ভূইয়া পিংকু (৪২)। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে, প্রতিদিন আসরের নামাজের পর পাগলা মসজিদে দানের বিভিন্ন সামগ্রী নিলামে তোলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় একটি সিন্ডিকেট কম দামে এসব সামগ্রী কিনে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সেই সিন্ডিকেটের কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে যান দুই সাংবাদিকসহ চারজন সংবাদকর্মী।

এ সময় সিন্ডিকেটের সদস্যরা হঠাৎ করে মব সৃষ্টি করে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। এতে খায়রুল আলম ফয়সাল ও ফয়জুল ইসলাম ভূইয়া পিংকু গুরুতর আহত হন। অভিযোগ রয়েছে, হামলার সময় মসজিদের দায়িত্বে থাকা কিছু ব্যক্তি তাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেননি। পরে মসজিদের দায়িত্বরত আনসার সদস্যরা আহত দুই সাংবাদিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা কিশোরগঞ্জ জেলা ইউনিট। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম পলাশ ও সিনিয়র সহ-সভাপতি মো মিজানুল ইসলাম বকুল বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও উদ্বেগজনক। তিনি দ্রুত জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। এ ঘটানায় দুই সেন্ড্রিকেটকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

কিশোরগঞ্জের পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন বলেন, হামলার ঘটনায় জড়িতদের সকলকে দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

কিশোরগঞ্জে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন, হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি
সারাদেশ
পাগলা মসজিদের নিলাম সেন্ড্রিকেটের হামলা আহত ২ সাংবাদিক।।গ্রেফতার -২
সারাদেশ
শিশুদের ঝগড়া নিয়ে অষ্টগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত অন্তত ২৫
সর্বশেষ
কিশোরগঞ্জে জেলা আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে সভাপতি মিজান ও সাধারণ সম্পাদক পদে রতন বিজয়ী
সারাদেশ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

তাড়াইলে পূর্ব শত্রুতার জেরে অগ্নিসংযোগ, হামলা, লুটপাটের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

নিকলীতে প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা বর্জন

কিশোরগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল শেষে হরতাল ও অবরোধ এর আলটিমেটাম

চোখের চিকিৎসাকেও গুরুত্ব দিতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

হাওরে বেড়েছে ভুট্টা চাষ, কৃষকের চোখে নতুন স্বপ্ন

মৌসুমীকে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়ে যা বললেন ওমর সানি

রবিবার রাজশাহীতে প্রায় ১৩১৭ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

রাজনৈতিক সমাবেশ ঘিরে রাজধানী রণক্ষেত্র

মাহমুদউল্লাহ-সৌম্যর ভূমিকা নির্ভর করছে পরিস্থিতির ওপর: লিটন

জেলেনস্কির প্রধান সহযোগীর পদত্যাগ