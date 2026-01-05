সোমবার , ৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ২২শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
পঞ্চগড়ে একসঙ্গে তিন সন্তানের জন্ম দিলেন গৃহবধূ

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ৫, ২০২৬ ৭:৩৯ পূর্বাহ্ণ


মোঃ মাহমুদুল হাসান বাবু পঞ্চগড় প্রতিনিধিঃ
পঞ্চগড়ে একসঙ্গে তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন শিউলি আক্তার (২৬) নামের এক গৃহবধূ। রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে তিনি দুই ছেলে ও এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন।
শিউলি আক্তার তেঁতুলিয়া উপজেলার তিরনইহাট ইউনিয়নের যগিগঞ্জ গ্রামের রুবেল রানার স্ত্রী। সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডা. আমির হোসেনের তত্ত্বাবধানে সফলভাবে অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন করা হয়।
জানা গেছে, নবজাতক কন্যাশিশুটির ওজন ২ কেজি ৫০০ গ্রাম এবং দুই ছেলে শিশুর ওজন ২ কেজি ৩০০ গ্রাম করে। জন্মের পর মা ও তিন নবজাতকই সুস্থ রয়েছেন।
প্রসূতির স্বামী রুবেল রানা বলেন, “একসঙ্গে তিনটি সন্তানের বাবা হতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। সন্তান ও তাদের মা সুস্থ থাকায় মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ।”
এ বিষয়ে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের শিশু চিকিৎসক মনোয়ার হোসেন জানান, “জন্মের পর গভীর রাতে তিন নবজাতককে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনা হয়েছিল। বর্তমানে তিন শিশুই সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে।”
সিজারিয়ান অপারেশন পরিচালনাকারী সার্জারি চিকিৎসক ডা. আমির হোসেন বলেন, “এ ধরনের ট্রিপলেট ডেলিভারি খুবই বিরল। সময়মতো চিকিৎসা ও সঠিক ব্যবস্থাপনার কারণে মা ও তিন শিশুই ভালো আছেন—এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এমন সফল অপারেশন চিকিৎসকদের জন্যও বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

