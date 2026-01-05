সোমবার , ৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ২২শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অপরাধ ও দুর্নীতি
  2. অর্থনীতি
  3. আন্তর্জাতিক
  4. আরও
  5. ইসলাম
  6. করোনাভাইরাস
  7. খাদ্য
  8. খেলাধুলা
  9. জাতীয়
  10. বানিজ্য
  11. বিনোদন
  12. রাজনীতি
  13. লাইফস্টাইল
  14. শিক্ষা
  15. সর্বশেষ
  /  জাতীয়

দুই দশক পর বগুড়া যাচ্ছেন তারেক রহমান

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ৫, ২০২৬ ৭:৩১ পূর্বাহ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর তাঁর নিজ জেলা ও রাজনৈতিক সূতিকাগার বগুড়ায় পা রাখতে যাচ্ছেন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৬ (সদর) আসন থেকে তাঁর মনোনয়নপত্র এরই মধ্যে বৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এই নির্বাচনি আবহের মধ্যেই প্রায় ১৯ বছর ১৮ দিন পর তিনি বগুড়া সফর করবেন, যা ঢাকার বাইরে তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সফর হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। দলীয় সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, আগামী ১১ জানুয়ারি (রবিবার) তারেক রহমান সরাসরি বগুড়ায় পৌঁছাবেন এবং সেখানে রাতযাপন করবেন। তাঁর এই আগমনকে কেন্দ্র করে বগুড়ার স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সফরের বিস্তারিত সূচি অনুযায়ী, ১২ জানুয়ারি (সোমবার) সকাল ১০টায় বগুড়া শহরের ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে এক বিশাল গণ-দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে তারেক রহমান সশরীরে উপস্থিত থেকে তাঁর মরহুমা মাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দেশবাসীর সাথে অংশ নেবেন। এরপর তিনি সড়কপথে রংপুরের উদ্দেশে রওনা হবেন। যাত্রাপথে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে অবস্থিত হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (র.)-এর মাজার জিয়ারত করার কর্মসূচিও তাঁর রয়েছে। সেখানে স্থানীয় বিএনপি নেতা ও শিবগঞ্জ আসনের প্রার্থীর নেতৃত্বে তাঁকে বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

তারেক রহমানের এই সফরকে কেন্দ্র করে বগুড়া শহরের রিয়াজ কাজী লেনে অবস্থিত তাঁর প্রিয় বাসভবন ‘গ্রিন এস্টেট’ নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বাড়িটি ২০০০ সালে সংস্কার করে ‘গ্রিন এস্টেট’ নাম দেওয়া হয়েছিল এবং ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই বাড়ি থেকেই উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের ধারণা, নির্বাচনি প্রচারণার কৌশল নির্ধারণ এবং সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবারও তিনি এই ঐতিহাসিক বাড়িতেই অবস্থান করবেন। নেতাকর্মীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলায় বগুড়া জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার সাথে এই সফর সফল করার যাবতীয় পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান বগুড়ার গাবতলী এলাকা থেকেই ২০০১ সালে তারেক রহমান দলের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘ সময় প্রবাস জীবনে থাকার পর দেশে ফিরে তিনি তাঁর নির্বাচনি লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবারও বগুড়াকেই বেছে নিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তারেক রহমানের এই বগুড়া সফর কেবল একটি নির্বাচনি প্রচারণাই নয়, বরং এটি উত্তরবঙ্গের দলীয় নেতা-কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে এক বিশাল টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে। বগুড়া থেকে শুরু হয়ে এই সফরের প্রভাব সারা দেশের নির্বাচনি মাঠেই ইতিবাচক সাড়া ফেলবে বলে বিএনপি সমর্থকরা মনে করছেন।

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

আচমিতা ইউনিয়ন পরিষদে মৃত্যু সনদ প্রদানে গোপনে টাকা নেওয়ার অভিযোগ
সারাদেশ
সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩০ হাজার
সারাদেশ
অভিনয়েও দর্শকদের মন জয় করলেন হৃদয় খান
সর্বশেষ
২০২৬ আসরের আইপিএলে খেলা হচ্ছে না মোস্তাফিজের
সর্বশেষ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

তফসিল ঘোষণা হলেই নির্বাচন কমিশন অভিমুখে গণমিছিল : ইসলামী আন্দোলন

করিমগঞ্জে অটোরিকশাচালক হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে তিনজন গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জে মেয়ে ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে বাবাকে হুমকি, প্রতিবাদে মানববন্ধন

শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলার মামলায় সাবেক এমপি হাবিবুলসহ চার জনের যাবজ্জীবন

মুক্তি পেল ওয়ানডে বিশ্বকাপের থিম সং

সংসদে এমপি-চেয়ারম্যানের হাতাহাতি, কুমিল্লায় সংঘর্ষ

শিল্পী সমাজের আন্দোলনের মুখে জেলা কালচারাল অফিসার ঝুমুর সাময়িক বরখাস্ত

মন্দিরে আজান শোনানোর বার্তা, ফের বিতর্কে স্বস্তিকা

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ২৩ সালের নভেম্বরে: ইসি

গলায় ফাঁস দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা