রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫ | ৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জ পত্রিকা সম্পাদক পরিষদের মানববন্ধন

আগস্ট ১০, ২০২৫ ১:০৬ অপরাহ্ণ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি.
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদে রোববার (১০ আগষ্ট) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে মানববন্ধনের আয়োজন করেছে কিশোরগঞ্জ পত্রিকা সম্পাদক পরিষদ। মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান চৌধুরী সোহেল, সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ পত্রিকা সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাকী: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান।

কিশোরগঞ্জ পত্রিকা সম্পাদক পরিষদ এর সহ সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক নবধারা বার্তা এর সম্পাদক শহীদুল ইসলাম পলাশ এর পরিচালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সাপ্তাহিক কটিয়াদি সমাচার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান মিজান, সাপ্তাহিক শুরূক পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল্লাহ সাইফ, ভাটির সাতকাহন পত্রিকার সম্পাদক জহিরুল ইসলাম কাজল, অনলাইন দৈনিক হাওর টাইমস এর সম্পাদক খায়রুল ইসলাম, অনলাইন দৈনিক কলম ডটকম পত্রিকার সম্পাদক ও আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সাজন আহমেদ পাপন, দৈনিক আজকের দর্পণ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান খান লিপন, কিশোরগঞ্জ মডেল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাসুদ মিয়া, চ্যানেল এস টিভি প্রতিনিধি মিনহাজুল ইসলাম বকুল, সরেজমিনে বার্তার জেলা প্রথিনিধি আজিজুল হক ফাহিম, দৈনিক মুক্ত খবর জেলা প্রতিনিধি রঞ্জন মোদক রনি, দৈনিক আজকের খবর প্রতিনিধি মোঃ আফসার উদ্দিন, দৈনিক কিশোরগঞ্জ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মোঃ ফায়জুল ইসলাম, দৈনিক নওরোজ পত্রিকার হোসেনপুর প্রতিনিধি এসকে শাহীন নবাব, দৈনিক সবার আগে পত্রিকার প্রতিনিনি রুহুল আমিন, সকাল বেলা প্রথিনিধি পলাশ, একুশে পত্রিকার প্রতিনিধি সৌহরাব উদ্দিন জনি, নার্গিস আক্তার মুন্নী, দৈনিক সমাজ সংবাদ প্রতিনিধি পুলক গুপ্ত, আজকের খবর প্রতিনিধি মিজানুর রহমান রিপন, অগ্রযাত্রা প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিপন, দৈনিক নওরোজ তাড়াইল প্রতিনিধি মজিবুল হক চুন্নু , মাসিক কালের নতুন সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক খায়রুল ইসলাম সহ অর্ধ শতাধিক প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

