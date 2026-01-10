শনিবার , ১০ জানুয়ারি ২০২৬ | ২৬শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  জাতীয়

তা‌রেক রহমানকে জিএম কাদেরের অ‌ভিনন্দন

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ১০, ২০২৬ ১১:৩৯ পূর্বাহ্ণ

অনলাইন ডেস্ক:
তারেক রহমান বাংলা‌দেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দ্বা‌য়িত্ব গ্রহণ করায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান জিএম কাদের। শনিবার (১০ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় তিনি এ অভিনন্দন জানান।

তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যানের দ্বা‌য়িত্ব গ্রহণ করায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের আশা প্রকাশ করে বলেন, তিনি তার মেধা, যোগ্যতা ও অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে বাংলাদেশের জন্য শান্তি, স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র ও উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।

জিএম কাদের আরও বলেন, তারেক রহমান যে সময় দলের এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন সেই সময় দেশ নানা সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় ঐক্য, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক শিষ্টাচার অত্যাবশ্যকীয়।

জিএম কা‌দের আশা প্রকাশ করে ব‌লেন, তা‌রেক রহমান তার মরহুম বাবা শহীদ প্রেসি‌ডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সদ্যপ্রয়াত মাতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খা‌লেদা জিয়ার যোগ্য উত্তরসূরী হিসে‌বে দেশ ও জা‌তি গঠ‌নে গুরুত্বপূর্ণ ভূ‌মিকা পালন কর‌বেন।

জিএম কাদের তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করেন।

গতকাল (৯ জানুয়ারি) রাতে বিএনপির এক সভায় দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মরহুমা খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শূন্য হওয়া দলের চেয়ারম্যান পদে তারেক রহমান স্থলাভিষিক্ত হন।

তা‌রেক রহমানকে জিএম কাদেরের অ‌ভিনন্দন
সম্পাদক-সাংবাদিকদের সঙ্গে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময় শুরু
প্রশ্নফাঁস চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার, যে তথ্য দিল ডিবি
কোনো বাপের বেটা পারবেনা আমারে থামাইতে
