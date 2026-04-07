মঙ্গলবার , ৭ এপ্রিল ২০২৬ | ২৫শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
ঝিনাইদহের সেই জেলা প্রশাসক মাসুদ প্রত্যাহার

প্রতিবেদক
tulpar
এপ্রিল ৭, ২০২৬ ৬:২১ অপরাহ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক..
নানা বিতর্কের মধ্যে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মাসউদকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নোমান হোসেনকে ঝিনাইদহের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব মো. ইসমাইল হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানান হয়।

গত সপ্তাহে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সদ্য বদলীকৃত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরার একটি অডিও বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ে (ভাইরাল)। ভাইরাল হওয়া অডিওতে জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মাসউদের ওপর অকারণে তিরস্কার, ভুয়া প্রকল্প তৈরির নির্দেশসহ বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। হোসনে আরা দাবি করেন, জেলা প্রশাসকের অনৈতিক দাবি না মানার কারণে গত ঈদুল ফিতরের দুই দিন আগে হঠাৎ তাঁকে সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় বদলি করা হয়। অডিওতে হোসনে আরাকে বলতে শোনা যায়, তাঁর শিশুকন্যা গুরুতর অসুস্থ থাকলেও তাঁকে স্টেশন ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে তিনি চরম ক্ষুব্ধ হন।

এই অডিও বক্তব্য ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে হোসনে আরাকে সাতক্ষীরার তালা থেকে প্রত্যাহার করে সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। এবার জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মাসউদকেও প্রত্যাহার করা হলো।

ভাইরাল অডিওর বিষয়ে জানতে সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরাকে ফোন করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ভাইরাল অডিও নিয়ে ২৮ মার্চ ফেসবুকের দুটি প্রোফাইল ও একটি পেজের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ এনে সদর থানায় জিডি করেন জেলা প্রশাসক। প্রত্যাহারের বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, এটা সরকারি সিদ্ধান্ত। অডিও সম্পর্কে বলেন, এটা এডিট করে করা হয়েছে। তিনি কোনো অনিয়ম করেননি বলে দাবি করেন।

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

ঈদুল আজহার পর ইউপি-পৌর ভোট, সিটি নির্বাচন কবে?
সারাদেশ
ঝিনাইদহের সেই জেলা প্রশাসক মাসুদ প্রত্যাহার
সর্বশেষ
জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার কিশোরগঞ্জ জেলা ইউনিটের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন
সারাদেশ
সংঘর্ষ ও মামলার আতঙ্কে পুরুষশূন্য গ্রাম
সারাদেশ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

কিশোরগঞ্জ পাগলা মসজিদে দানের গরু, নিলামে নিলেও টাকা দেয়নি বিএনপি নেতা

কিশোরগঞ্জে শুকতারার উদ্যোগে তালগাছ রোপন

চট্টগ্রামে ৫ কোটি টাকা মূল্যের ক্রিস্টাল মেথ উদ্ধার, আটক ৫

অন্তর্বর্তী সরকারে যুক্ত হচ্ছেন আরও ৫ উপদেষ্টা

হাওরে বেড়েছে ভুট্টা চাষ, কৃষকের চোখে নতুন স্বপ্ন

রাষ্ট্রপতির দাওয়াত রক্ষায় আজ মিঠামইন যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

কিশোরগঞ্জ-৩ আসনে মুজিবুল হক চুন্নুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের বৈষম্যবিরোধী কমিটি গঠন

মেসেজের মাধ্যমে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা প্রদান করা হবে : ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

ঠাকুরগাাঁওয়ে ট্রেন-ট্রাকের সংঘর্ষ