জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ সাংবাদিক সংগঠন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা কিশোরগঞ্জ জেলা ইউনিটের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ ৯ মার্চ, সোমবার বিকাল ৫ টায় জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার অস্থায়ী কার্যালয়ে এ অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি সাংবাদিক মো. দেলুয়ার হোসেন খান এর
সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলামের পরিচালনায় আগামী ২৭ মার্চ কমিঠির অভিষেক ও সাংস্কৃতি অনুষ্টান সফল করতে ভিবিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।
উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে এসে সাংবাদিক নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত হয়। এ সময় মনোমুগ্ধকর আলোচনা হয়।
সর্বশেষে দোয়া ও ইফতারের মাধ্যমে আলোচনা সভার অনুষ্টান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।