গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে পঞ্চগড়ে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন

মোঃ মাহমুদুল হাসান বাবু পঞ্চগড় প্রতিনিধি.
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে ও দ্রুত বিচার দাবিতে পঞ্চগড়ে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে জেলা শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে পঞ্চগড়-ঢাকা মহাসড়কের পাশে সম্মিলিত সাংবাদিক সমাজের আয়োজনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
ঘন্টাব্যাপী প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধনে বক্তারা সাংবাদিক তুহিন হত্যাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংবাদকর্মীদের উপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে দ্রুত বিচার দাবি করেন। এখন টিভির সাংবাদিক লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় পঞ্চগড়ের পরিবেশ কর্মী ও সিনিয়র শিক্ষক আজহারুল ইসলাম জুয়েল, পঞ্চগড় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও ইনডিপেনডেন্ট টিভির পঞ্চগড় প্রতিনিধি সফিকুল আলম, সারাবাংলা পত্রিকার শাহজালাল, বাংলাভিশনের মোশারফ হোসেন, চ্যানেল ওয়ানের আব্দুল্লাহ আল মামুন রনিক, বিজয় টিভির ইনশান সাগরেদ, নাগরিক টিভির সাঈদুজ্জামান রেজা, বাসসের আবু নাঈম প্রমূখ বক্তব্য রাখেন । এতে জেষ্ঠ্য সংবাদকর্মী শহীদুল ইসলাম শহীদ, আতাউর রহমান রবিসহ জেলার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের অর্ধশত সংবাদকর্মী ও স্থানীয়রা অংশ নেন।