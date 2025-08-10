রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫ | ৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অপরাধ ও দুর্নীতি
  2. অর্থনীতি
  3. আন্তর্জাতিক
  4. আরও
  5. ইসলাম
  6. করোনাভাইরাস
  7. খাদ্য
  8. খেলাধুলা
  9. জাতীয়
  10. বানিজ্য
  11. বিনোদন
  12. রাজনীতি
  13. লাইফস্টাইল
  14. শিক্ষা
  15. সর্বশেষ
  /  সর্বশেষ

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে পঞ্চগড়ে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন

প্রতিবেদক
tulpar
আগস্ট ১০, ২০২৫ ১:৫৪ অপরাহ্ণ

মোঃ মাহমুদুল হাসান বাবু পঞ্চগড় প্রতিনিধি.
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে ও দ্রুত বিচার দাবিতে পঞ্চগড়ে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে জেলা শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে পঞ্চগড়-ঢাকা মহাসড়কের পাশে সম্মিলিত সাংবাদিক সমাজের আয়োজনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

ঘন্টাব্যাপী প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধনে বক্তারা সাংবাদিক তুহিন হত্যাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংবাদকর্মীদের উপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে দ্রুত বিচার দাবি করেন। এখন টিভির সাংবাদিক লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় পঞ্চগড়ের পরিবেশ কর্মী ও সিনিয়র শিক্ষক আজহারুল ইসলাম জুয়েল, পঞ্চগড় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও ইনডিপেনডেন্ট টিভির পঞ্চগড় প্রতিনিধি সফিকুল আলম, সারাবাংলা পত্রিকার শাহজালাল, বাংলাভিশনের মোশারফ হোসেন, চ্যানেল ওয়ানের আব্দুল্লাহ আল মামুন রনিক, বিজয় টিভির ইনশান সাগরেদ, নাগরিক টিভির সাঈদুজ্জামান রেজা, বাসসের আবু নাঈম প্রমূখ বক্তব্য রাখেন । এতে জেষ্ঠ্য সংবাদকর্মী শহীদুল ইসলাম শহীদ, আতাউর রহমান রবিসহ জেলার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের অর্ধশত সংবাদকর্মী ও স্থানীয়রা অংশ নেন।

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

আগামী নির্বাচনে অধিকাংশ ভোট পাবে বিএনপি: তারেক রহমান
রাজনীতি
গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে পঞ্চগড়ে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন
সারাদেশ
তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জ পত্রিকা সম্পাদক পরিষদের মানববন্ধন
সারাদেশ
দখল ও চাঁদাবাজির লাইভ করায়, গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা
সারাদেশ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

তাড়াইলে পূর্ব শত্রুতার জেরে অগ্নিসংযোগ, হামলা, লুটপাটের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

রাষ্ট্রপতির দাওয়াত রক্ষায় আজ মিঠামইন যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

আজ নিয়ে ৯৯ বার পেছাল সাগর-রুনি হত্যার প্রতিবেদন

তোলপাড় লাইভের কণ্ঠশিল্পী জয়া সরকারসহ পরিবারের ৪ জনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

এসিল্যান্ডের হস্তক্ষেপে দাখিল পরীক্ষা দিলো অনুপস্থিত সাদিয়া

ইভিএম নিয়ে সিদ্ধান্তের আগে আরও বিচার-বিশ্লেষণ দরকার

ইয়ামাহা রাইডার্স কিশোরগঞ্জ ক্লাব এর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর সিঙ্গাপুর ও নিউইয়র্ক

সুপার ফোরেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের শঙ্কা

গেজেট, হাজির না হলে তারেক-জোবায়দার অনুপস্থিতিতেই বিচার