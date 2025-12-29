কিশোরগঞ্জ-৪ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জামায়াত প্রার্থী রোকন রেজা শেখ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি.
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী রোকন রেজা শেখ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার ২৯ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় কিশোরগঞ্জ জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা এর কাছে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ সময় রোকন রেজা শেখ এর সাথে তার প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট ও দলীয় নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।
তিনি বিকাল ৪টায় জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা এর কাছে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্রের অনুলিপি জমা দেন।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের কাছে কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী রোকন রেজা শেখ বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহর রহমতে এবার বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসবে। এই এলাকার জনগণ যদি দয়া করে আমাকে নির্বাচিত করেন, আমি যদি নির্বাচিত হই তাহলে আমি এই এলাকার মানুষের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য এলাকা ও সবাইকে নিয়ে শান্তিময় এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবো। আমি সবার কাছে দোয়া ও সমর্থন চাই। সবাই আমাকে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিয়ে ইসলামী ও কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করার সুযোগ করে দিবেন।