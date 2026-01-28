বুধবার , ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ | ১৭ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ চায়-মো. আমিনুল ইসলাম সবুজ

জানুয়ারি ২৮, ২০২৬ ৯:১৬ পূর্বাহ্ণ

কিশোরগঞ্জ (করিমগঞ্জ) প্রতিনিধি.

বিগত ১৭ বছরে কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে কোনো দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মনোনীত প্রার্থী মো. আমিনুল ইসলাম সবুজ। তিনি বলেছেন, আওয়ামীলীগ সরকার আমলে এই এলাকার উন্নয়ন না করে শুধু লুটপাট করেছিল। ফলে এলাকাবাসী আজও চরম দুর্ভোগে রয়েছে। বুধবার সকালে দৈনিক তোলপাড় অফিসে বিশেষ স্বাক্ষাতের সময় তিনি এসব কথা বলেন।
ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মনোনীত প্রার্থী মো. আমিনুল ইসলাম সবুজ বলেন, করিমগঞ্জ-তাড়াইল এলাকার রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও গ্যাস এখনো না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন অনেক রাস্তাই বছরের পর বছর অবহেলিত। আমি নিজে গুজাদিয়ার টামনী আকন্দপাড়ায় নিজ বাড়িতে বসবাস করি।আপনারা সেখানে গিয়ে দেখুন রাস্তাঘাটের কী বেহাল অবস্থা। যদি করিমগঞ্জ-তাড়াইলবাসী আমাকে ভোটে নির্বাচিত করেন তাহলে আমি কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের করিমগঞ্জ-তাড়াইলের প্রতিটি এলাকায় সার্বিক উন্নয়নে কাজ করতে চাই।তিনি আরও বলেন,আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এলাকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নমূলক সকল কাজ করতে চাই। এলাকাবাসি যদি আমার পাশে থাকে তাহলে এসব করা সম্ভব। তাই এই নির্বাচনে আমাকে আম মার্কায় ভোটে নির্বাচিত করার জন্য আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাই।

