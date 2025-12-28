কিশোরগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল শেষে হরতাল ও অবরোধ এর আলটিমেটাম

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি.
কিশোরগঞ্জ-১ (কিশোরগঞ্জ সদর ও হোসেনপুর) আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মাজাহারুল ইসলামের দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে আজও শহরজুড়ে মশাল মিছিল হয়েছে। মিছিল শেষে হরতাল ও অবরোধের ঘোষণা করেন নেতৃবৃন্দ। সোমবার (২৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জেলা শহরের পুরাতন স্টেডিয়াম থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আখড়া বাজার বিজয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বিশাল মশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন ২০১৮ সালে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত জেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি সাবেক ঢাকা বিভাগীয় স্পেশাল জজ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম খান চুন্নু। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন মনোনয়নবঞ্চিত সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ হিলালী, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক খালেদ সাইফুল্লাহ (ভিপি সোহেল) এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ রুহুল হোসাইনসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, গত ১৭ বছর ধরে জেল-হামলা-মামলার শিকার হয়ে যারা আন্দোলন-সংগ্রামে রাজপথে ছিলেন, মনোনয়নে তাদের উপেক্ষা করা হয়েছে। অপরদিকে, যিনি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগ নেতাদের ছায়ায় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন, তাকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যা তৃণমূল নেতাকর্মীরা মেনে নেয়নি।
বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অবিলম্বে মাজহারুল ইসলামের মনোনয়ন বাতিল না হলে মঙ্গলবার দুপুর ২ টা থেকে কিশোরগঞ্জ সদর ও হোসেনপুরে অবরোধ ও হরতাল ঘোষণা করা হয়। তারপরও যদি মনোনয়ন বাতিল না করা হয় তাহলে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। একই সঙ্গে তৃণমূলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে কিশোরগঞ্জ-১ আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার জন্য বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি জোর দাবি জানান তারা।
উল্লেখ্য, গত ৪ ডিসেম্বর গুলশানে চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সারাদেশের ৩৬টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। এতে কিশোরগঞ্জ-১ আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মাজহারুল ইসলামের নাম ঘোষণার পর থেকেই মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে আসছেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতারা।