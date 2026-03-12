কিশোরগঞ্জে সাংবাদিকদের সম্মানে জেলা জামায়াতের ইসলামীর ইফতার মাহফিল

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ★
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে সাংবাদিকদের সম্মানে ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় নগুয়া আল ফারুক ট্রাষ্ট মিলনায়তনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক মো. রমজান আলীর সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিল পূর্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী নাজমুল ইসলাম, জেলার নাযেবে আমীর ও হয়বতনগর আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাও. আজিজুল হক,কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল মালেক চৌধুরী, সিনিয়র সাংবাদিক মনিরুজ্জামান খান চৌধুরী সোহেল, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল, সেন্টাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাংবাদিক শফিক আদনান, সাংবাদিক নূরমোহাম্মদ প্রমুখ সহ শতাধিক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিড়িয়ার সাংবাদিকগণ উপস্হিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন জেলা জামায়াতের প্রচার বিভাগের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক শামসুল আলম সেলিম।