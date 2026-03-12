বৃহস্পতিবার , ১২ মার্চ ২০২৬ | ৩রা চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
কিশোরগঞ্জে সাংবাদিকদের সম্মানে জেলা জামায়াতের ইসলামীর ইফতার মাহফিল

প্রতিবেদক
tulpar
মার্চ ১২, ২০২৬ ৮:১৫ অপরাহ্ণ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ★
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে সাংবাদিকদের সম্মানে ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় নগুয়া আল ফারুক ট্রাষ্ট মিলনায়তনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক মো. রমজান আলীর সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিল পূর্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী নাজমুল ইসলাম, জেলার নাযেবে আমীর ও হয়বতনগর আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাও. আজিজুল হক,কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল মালেক চৌধুরী, সিনিয়র সাংবাদিক মনিরুজ্জামান খান চৌধুরী সোহেল, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল, সেন্টাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাংবাদিক শফিক আদনান, সাংবাদিক নূরমোহাম্মদ প্রমুখ সহ শতাধিক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিড়িয়ার সাংবাদিকগণ উপস্হিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন জেলা জামায়াতের প্রচার বিভাগের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক শামসুল আলম সেলিম।

কিশোরগঞ্জে ঝগড়া থামাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ী নিহত
সারাদেশ
কিশোরগঞ্জে সাংবাদিকদের সম্মানে জেলা জামায়াতের ইসলামীর ইফতার মাহফিল
সারাদেশ
জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা
সারাদেশ
কিশোরগঞ্জ পাগলা মসজিদে দানের গরু, নিলামে নিলেও টাকা দেয়নি বিএনপি নেতা
সর্বশেষ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

গলায় ফাঁস দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

কিশোরগঞ্জে কৃষক হত্যা মামলায় তিন ভাইসহ ৭ জনের যাবজ্জীবন

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর সিঙ্গাপুর ও নিউইয়র্ক

মিরপুরে ভক্তদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন নিশো-মেহ্জাবীন

প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রাম সফর: উদ্বোধন হচ্ছে ৩০ প্রকল্পের

তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জ পত্রিকা সম্পাদক পরিষদের মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জে নানিকে কুপিয়ে হত্যা: নাতির যাবজ্জীবন

কিশোরগঞ্জে ডাম্প ট্রাক ও অটোরিকশা মুখোমোখি সংঘর্ষে দাদা-নাতিসহ নিহত-৪

কিশোরগঞ্জের সাবেক এমপি কবির উদ্দিন আহমেদের দাফন সম্পন্ন

২০২৬ আসরের আইপিএলে খেলা হচ্ছে না মোস্তাফিজের