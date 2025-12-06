শনিবার , ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ | ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অপরাধ ও দুর্নীতি
  2. অর্থনীতি
  3. আন্তর্জাতিক
  4. আরও
  5. ইসলাম
  6. করোনাভাইরাস
  7. খাদ্য
  8. খেলাধুলা
  9. জাতীয়
  10. বানিজ্য
  11. বিনোদন
  12. রাজনীতি
  13. লাইফস্টাইল
  14. শিক্ষা
  15. সর্বশেষ
  /  সর্বশেষ

কিশোরগঞ্জে বাপসা জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির প্রথম সাধারণ সভা

প্রতিবেদক
tulpar
ডিসেম্বর ৬, ২০২৫ ৪:২১ অপরাহ্ণ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ★

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতি (বাপসা) কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কালেক্টরেট কর্মচারী ক্লাবে এই সভার আয়োজন করা হয়।
সভার সভাপতিত্ব করেন সমিতির আহ্বায়ক ও পাকুন্দিয়া উপজেলার পাটুয়াভাঙ্গা ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সালাউদ্দিন, এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সদর উপজেলার মারিয়া ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. কুতুব উদ্দিন।
সভায় বক্তব্য রাখেন; কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, ইটনা উপজেলার চৌগাঙ্গা ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক, ইটনা উপজেলার জয়সিদ্ধি ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. আক্তারুজ্জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক, মিঠামইন উপজেলার বৈরাটি ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. খলিলুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক, নিকলী উপজেলার কারপাশা ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. আল আমিন, যুগ্ম আহ্বায়ক, কটিয়াদী উপজেলার লৌহজুরী ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা লিটন চন্দ্র পাল।

এছাড়া সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আখতারুজ্জামান রিপন, কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, জেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা।
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে হোসেনপুর উপজেলার গোবিন্দপুর ইউপির প্রশাসনিক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান রিপনকে সদস্য সচিব হিসেবে মনোনীত করা হয়।

সভা শেষে কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোর্শেদ আলীকে অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

কিশোরগঞ্জ-৩ সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের মনোনয়ন বাতিল দাবিতে সংবাদ সম্মেলন
সারাদেশ
কিশোরগঞ্জে বাপসা জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির প্রথম সাধারণ সভা
সারাদেশ
সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের উদ্যোগে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় করিমগঞ্জে দোয়া মাহফিল
Uncategorized
আবারও অভিযোগ উঠেছে কটিয়াদী ইউএনও অফিসের উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা এনামুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে
সারাদেশ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

কিশোরগঞ্জে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ তার দুই ছেলের বিরুদ্ধে মামলা

না‌দিম হত্যার বিচার দা‌বি‌তে সোচ্চার কি‌শোরগ‌ঞ্জের সাংবা‌দিক সমাজ

কিশোরগঞ্জে বাড়ছে ভুয়া ফেসবুক আইডির দৌরাত্ন্য! বাড়ছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা!

পাকিস্তানে সরকারের অনাস্থা প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের ওপর , ইমরানের নিন্দা

ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’: লণ্ডভণ্ড করে দিল সেন্ট মার্টিন

মালয়েশিয়া দিয়ে ট্রাম্পের পাঁচ দিনের এশিয়া সফর শুরু

যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও বিনামুল্যে ঔষধ বিতরণ কর্মসূচি

ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

অপহরণের একদিন পর মুফতি মহিবুল্লাহকে শিকলবাঁধা অবস্থায় পঞ্চগড় থেকে উদ্ধার, অভিযোগের তীর ইসকন অনুসারীদের দিকে

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি