কিশোরগঞ্জে বাপসা জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির প্রথম সাধারণ সভা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ★
বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতি (বাপসা) কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কালেক্টরেট কর্মচারী ক্লাবে এই সভার আয়োজন করা হয়।
সভার সভাপতিত্ব করেন সমিতির আহ্বায়ক ও পাকুন্দিয়া উপজেলার পাটুয়াভাঙ্গা ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সালাউদ্দিন, এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সদর উপজেলার মারিয়া ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. কুতুব উদ্দিন।
সভায় বক্তব্য রাখেন; কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, ইটনা উপজেলার চৌগাঙ্গা ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক, ইটনা উপজেলার জয়সিদ্ধি ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. আক্তারুজ্জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক, মিঠামইন উপজেলার বৈরাটি ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. খলিলুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক, নিকলী উপজেলার কারপাশা ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. আল আমিন, যুগ্ম আহ্বায়ক, কটিয়াদী উপজেলার লৌহজুরী ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা লিটন চন্দ্র পাল।
এছাড়া সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আখতারুজ্জামান রিপন, কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, জেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা।
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে হোসেনপুর উপজেলার গোবিন্দপুর ইউপির প্রশাসনিক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান রিপনকে সদস্য সচিব হিসেবে মনোনীত করা হয়।
সভা শেষে কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোর্শেদ আলীকে অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।