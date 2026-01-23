শুক্রবার , ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ | ১২ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
কিশোরগঞ্জে দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)বার্ষিক ষ্টাফ রিট্রিট উদযাপন

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ২৩, ২০২৬ ৪:৪৭ অপরাহ্ণ

স্টাফ রিপোর্টার★
দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ডিএসকে,কিশোরগন্জ পশ্চিম জোনের বার্ষিক ষ্টাফ রিট্রিট আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারী) ২০২৬ইং এর কটিয়াদী মরুদ্বীপ ৭১,স্বাধীনতা পার্ক অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়েজন করা হয়। উক্ত ষ্টাফ রিট্রিট উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সামসুল আলম, পরিচালক (ঋন)উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ পশ্চিম জোনের মূখ্য কর্মকর্তা ও সহকারী পরিচালক আশরাফুল আলম,সহকারী পরিচালক উসমান গনি খান ও মোরশেদ খান।আরো উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জোনের ৪ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোহামম্দ মোজাম্মেল হক, আবুল কালাম আজাদ,মোঃ ফরিদ উদ্দিন,মোঃ হাবিবুর রহমান সহ ২৪টি শাখার শাখা ব্যবস্থাক,মাঠ কর্মকর্তা অতিথি বৃন্দ। বিভিন্ন আনন্দ,খেলাধুলা ও উৎসব মুখর পরিবেশে উক্ত অনুষ্টানে সাংস্কৃতিক বিনোদন হয়। এ সময় চ্যানেল তোলপাড় এর কন্ঠশিল্পি স্বরনিকা চক্রবর্তী ও এস আই পলাশ সকলকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখেন।

