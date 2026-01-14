কিশোরগঞ্জে তিন ইউপি চেয়ারম্যান বহিষ্কার, প্রশাসক নিয়োগ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি.
কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে জেলা প্রশাসন। একই সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম সচল রাখতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
জেলা প্রশাসক কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ৩৩(১) ধারার বিধান অনুযায়ী এবং পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনায় অবহেলার অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
বহিষ্কৃত চেয়ারম্যানরা হলেন- ১নং গোপদিঘী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন , ৪নং ঘাগড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মোখলেছুর রহমান ভূঁইয়া, ৭ নং বৈরাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম।
বহিষ্কৃত চেয়ারম্যানদের পরিবর্তে মিঠামইন উপজেলার ১নং গোপদিঘী ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাদিকুর রহমান। ৪নং ঘাগড়া ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ভূঁইয়া মো. মাজহারুল ইসলামকে আর ৭নং বৈরাটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ই আ ম মামুন মজুমদার।
কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা স্বাক্ষরিত আদেশে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
এদিকে, প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর সেবা কার্যক্রমে গতি আসবে এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে বলে প্রত্যাশা স্থানীয়দের।