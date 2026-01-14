কক্সবাজার থেকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৫ নেতা গ্রেপ্তার

পাকুন্দিয়া ও কটিয়াদী প্রতিনিধি.
কক্সবাজারের মহেশখালী থেকে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া ও কটিয়াদী উপজেলার নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের পাঁচ শীর্ষ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- পাকুন্দিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ তুহিন, কটিয়াদী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ সম্রাট আলমগীর, সাধারণ সম্পাদক রনি খান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান রাকিব এবং ছাত্রলীগ নেতা সামাদ উল্লাহ।
কটিয়াদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান জানান, এ বিষয়ে এখনও থানায় কোনও আনুষ্ঠানিক বার্তা পৌঁছায়নি।