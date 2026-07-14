আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল ঘিরে ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি

এরই মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে হারানোর পর আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে ফকল্যান্ড যুদ্ধ নিয়ে খেলোয়াড়দের গান গাওয়ার ঘটনা নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। তবে দলটির কোচ লিওনেল স্কালোনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তার দল মাঠের বাইরের কোনো বিতর্কে জড়াতে চায় না। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, আমার বার্তা খুবই পরিষ্কার। এটি একটি ফুটবল ম্যাচ, এর বেশি কিছু নয়। আমরা একজন অসাধারণ কোচের অধীনে থাকা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলতে নামছি। আমাদের সমস্ত মনোযোগ কেবল মাঠের খেলাতেই।
ক্রড়া ডেস্ক:
ফুটবলের সেমিফাইনালে দীর্ঘ ২৪ বছর পর আবারও মুখোমুখি হচ্ছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ড। আগামী বুধবার (১৫ জুলাই) যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত এই লড়াই। ম্যাচটি ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে যেমন তুমুল উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, তেমনি দুই দেশের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও ফুটবল বৈরিতার কারণে নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। পরিস্থিতি বিবেচনায় পুরো আটলান্টা শহরজুড়ে ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি করেছে পুলিশ।
এরই মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে হারানোর পর আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে ফকল্যান্ড যুদ্ধ নিয়ে খেলোয়াড়দের গান গাওয়ার ঘটনা নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। তবে দলটির কোচ লিওনেল স্কালোনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তার দল মাঠের বাইরের কোনো বিতর্কে জড়াতে চায় না।
ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, আমার বার্তা খুবই পরিষ্কার। এটি একটি ফুটবল ম্যাচ, এর বেশি কিছু নয়। আমরা একজন অসাধারণ কোচের অধীনে থাকা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলতে নামছি। আমাদের সমস্ত মনোযোগ কেবল মাঠের খেলাতেই।