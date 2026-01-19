সোমবার , ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ | ৭ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অপরাধ ও দুর্নীতি
  2. অর্থনীতি
  3. আন্তর্জাতিক
  4. আরও
  5. ইসলাম
  6. করোনাভাইরাস
  7. খাদ্য
  8. খেলাধুলা
  9. জাতীয়
  10. বানিজ্য
  11. বিনোদন
  12. রাজনীতি
  13. লাইফস্টাইল
  14. শিক্ষা
  15. সর্বশেষ
  /  সর্বশেষ

আমারে হিজড়া বানাইয়া রাইখেন না-শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল

প্রতিবেদক
tulpar
জানুয়ারি ১৯, ২০২৬ ১:০৪ অপরাহ্ণ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি.
কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী-বাজিতপুর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল বলেছেন, ‌‘আমারে হিজড়া বানাইয়া রাইখেন না। বর্তমানে আমি হিজড়া পর্যায়ে আছি। আমারে বহিষ্কারও করে না, মার্কাও লইয়া গেছে, মার্কাও ফিরিয়ে দেয় না। কিছু পানি মনে হয় তাদের কানে গেছে। ১৮ তারিখ পর্যন্ত শুধু আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে।’

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে বাজিতপুর উপজেলার সরারচর এলাকার নিজ বাড়িতে আসন্ন সংসদ নির্বাচনের সাংগঠনিক বিষয়ে উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন বিএনপির জরুরি সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল বলেন, আমার কথা হইলো—দিলে ভালো, না দিলে আরো বেশি ভালো। এভাবেই থাকেন। ১৮ তারিখ হইতো সম্মানের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নিশ্চয়ই আমি ইনসাফ পাবো। ইনসাফের আশায় আমরা আছি। আল্লাহ বলছে, সবুর করো—সবুরে মেওয়া ফলে। আমাদের সবুরেও মেওয়া ফলতে পারে নাকি?

তিনি বলেন, কী কারণে আমাকে প্রথমে মনোনয়ন দিয়ে পরে মনোনয়ন বঞ্চিত করলো, তাও আমি জানি না। পরীক্ষিত সৈনিক বাদ দিয়ে রাতের আঁধারে যারা ভিন্ন দল থেকে এসে সকালে মনোনয়ন পায়, তাকে আমি মানি না। তাকে ছাড়া কি নিকলী-বাজিতপুরে আর কোনো যোগ্য লোক নাই? কী কারণে তাকে দিতে হলো—এটার জবাবও দলকে দিতে হবে।
সভায় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনিরসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি, সব ইউনিয়ন বিএনপি, ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিতি ছিলেন।

তোলপাড় নিউজে সর্বশেষ

রুমিন ফারহানাকে শোকজ, সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ
জাতীয়
আমারে হিজড়া বানাইয়া রাইখেন না-শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল
সারাদেশ
গণভোট নিয়ে যারা আজ প্রশ্ন তুলছেন, তারাই মূলত পলাতক শক্তি – কিশোরগঞ্জে…..আদিলুর রহমান
সর্বশেষ
বিয়েবাড়িতে হিজরা দলের তাণ্ডব: দৈনিক ঘোষণা পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের ওপর চেষ্টা
সর্বশেষ

তোলপাড় নিউজে জনপ্রিয়

মুরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, করলেন জিডি
Uncategorized
৪০ বছর ধরে রাতে ভাত খাই না: চিত্রনায়িকা রোজিনা
স্বাস্থ্য
তাড়াইলে কৃষকলীগের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত
রাজনীতি
প্রাথমিকে নিয়োগ: দ্বিতীয় ধাপে যেসব জেলা-উপজেলায় পরীক্ষা
সর্বশেষ

সর্বশেষ - সর্বশেষ

সর্বোচ্চ পঠিত - সর্বশেষ

আপনার জন্য নির্বাচিত

মুক্তির আগে ‘ওরা ৭ জন’ সিনেমা দেখার সুযোগ

৫ জেলায় শেষ হলো ‘মার্কস অলরাউন্ডার’ প্রতিযোগিতার অডিশন

তাড়াইলে সাংবাদিক কল্যাণ সমিতির পরিচিতি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত 

ছাড়া পেয়ে যা বললেন রাখি সাওয়ান্ত

কিশোরগঞ্জ শোলাকিয়া অগ্নিকান্ডের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে চেক হস্তান্তর

স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতার বিরুদ্ধে রেলওয়ের কর্মকর্তাকে মারধরের অভিযোগ

ডেঙ্গুতে গত ২৭ দিনে প্রাণ গেলো ১৭৮ জনের, ৩৪৭২৪ রোগী ভর্তি

শেরপুরে জামায়াত-শিবিরের তিন নেতা গ্রেফতার

বিশ্রামে সাকিব, টাইগারদের টেস্ট অনুশীলন শুরু

কি‌শোরগ‌ঞ্জে ২১ বছর পর প্রকাশ্যে জামায়া‌তে ইসলামীর কর্মী সম্মেলন