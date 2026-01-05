অভিনয়েও দর্শকদের মন জয় করলেন হৃদয় খান

বিনোদন ডেস্ক
জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী হৃদয় খান তাঁর সুর ও কণ্ঠের জাদুতে আগেই কোটি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। তবে এবার তিনি হাজির হয়েছেন একদম ভিন্ন এক অবতারে। সংগীতের জগত ছাপিয়ে অভিনেতা এবং নির্মাতা হিসেবে দর্শকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ট্র্যাপড’ ইউটিউবে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ওটিটি দুনিয়ায় প্রশংসার জোয়ার বইছে। ভক্ত ও সমালোচকরা হৃদয়ের এই নতুন পথচলাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সাবলীল অভিনয় দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করছেন। ইউটিউবে ভিডিওটি প্রকাশের পর থেকে কমেন্ট বক্সে দর্শকরা তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও মুগ্ধতা প্রকাশ করে চলেছেন।
৩০ মিনিটের এই থ্রিলারধর্মী চলচ্চিত্রে নিউ ইয়র্কের অন্ধকার জগত বা আন্ডারওয়ার্ল্ডের এক জটিল গল্প ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে হৃদয় নামের এক যুবক, যে পরিস্থিতির চাপে আন্ডারওয়ার্ল্ডের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে শত চেষ্টা করেও সে বেরিয়ে আসতে পারে না। এই রহস্যময় এবং টানটান উত্তেজনার গল্পটি যেভাবে চিত্রায়িত হয়েছে, তা দর্শকদের সিনেমা হলের অভিজ্ঞতার আমেজ দিয়েছে। বিশেষ করে ছবির সাউন্ড ডিজাইন, ভিজ্যুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে চলচ্চিত্র প্রেমীরা ইতিবাচক মন্তব্য করছেন। অনেকের মতে, সংগীত পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকার কারণেই হৃদয় খান তাঁর ছবির শব্দের কাজকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।
চলচ্চিত্রটিতে হৃদয় খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে ফেরা জনপ্রিয় অভিনেত্রী মোনালিসা। তাঁদের অনস্ক্রিন রসায়ন এবং মোনালিসার শক্তিশালী অভিনয় দর্শকদের জন্য ছিল বাড়তি পাওনা। হৃদয় খান জানিয়েছেন, ‘ট্র্যাপড’-এর গল্পের অনুপ্রেরণা তিনি তাঁর নিজের জীবনের কিছু ছায়া থেকে পেয়েছেন। ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে অগণিত অনুরাগী হৃদয়ের এই ভিন্নধারার প্রচেষ্টাকে ‘মাইন্ড ব্লোয়িং’ এবং ‘চমৎকার’ হিসেবে অভিহিত করে তাঁকে আরও এমন কাজ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। সংগীতের পাশাপাশি অভিনয়েও হৃদয় খানের এই সফল পদযাত্রা তাঁর ক্যারিয়ারে এক নতুন মাত্রা যোগ করল বলে মনে করছেন বিনোদন বিশ্লেষকরা।